Arriban a Taiwán 15 jóvenes talentos chihuahuenses para desarrollarse académicamente

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet) dio a conocer que arribó a Taiwán la segunda generación del Programa de Desarrollo de Talentos Chihuahuenses.

Los participantes fortalecerán su preparación en áreas como la Inteligencia Artificial y la Automatización, al tiempo que se consolida la colaboración internacional, como una vía para generar nuevas oportunidades.

La ceremonia de bienvenida se realizó en Taipéi y contó con la participación de autoridades y representantes de instituciones académicas, como la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Taiwán (STUST) y el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI).

En representación del gobierno de Chihuahua acudieron Luciano Fernández, director de Vinculación de SIDE; así como los directores, general, académico y administrativo del Inadet, Sergio Mancinas, Heber Terrazas y Edgar Magallanes, respectivamente.

A través del Programa de Desarrollo de Talentos Chihuahuenses en Taiwán, el Gobierno del Estado prepara a las nuevas generaciones, para enfrentar los retos de una industria cada vez más tecnológica, conectada y competitiva.