Incendio consume un vecindario completo en una ciudad filipina; casi mil casas quedaron destruidas

Al menos mil casas quedaron reducidas a escombros tras la propagación de un incendio en la municipalidad de Bongao, en el extremo suroccidental de Filipinas.

El fuego se extendió rápidamente por el vecindario debido a los fuertes vientos y a los materiales inflamables de las construcciones.

No se reportaron víctimas mortales y el incendio logró ser extinguido. Desde una vista aérea, se puede ver la magnitud de las llamas consumiendo todo a su alrededor.