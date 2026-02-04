Incendio consume un vecindario completo en una ciudad filipina; casi mil casas quedaron destruidas

Al menos mil casas quedaron reducidas a escombros tras la propagación de un incendio en la municipalidad de Bongao, en el extremo suroccidental de Filipinas.
El fuego se extendió rápidamente por el vecindario debido a los fuertes vientos y a los materiales inflamables de las construcciones.
No se reportaron víctimas mortales y el incendio logró ser extinguido. Desde una vista aérea, se puede ver la magnitud de las llamas consumiendo todo a su alrededor.
A massive fire engulfed a residential area in Barangay Lamion, Bongao, Tawi-Tawi, Philippines 🇵🇭 (03.02.2026)
According to the MDRRMO Bongao, an estimated 1,000 houses were destroyed.
Video: S/B F&M SeaJet pic.twitter.com/hq7E0Liw62
