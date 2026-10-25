Incendio arrasa el “Nido del Águila”, refugio de Hitler en los Alpes

Un incendio arrasó el refugio construido para Adolf Hitler en los Alpes bávaros, conocido como el Nido del Águila, al tiempo que los servicios de emergencia luchaban por controlar el incendio en medio de nieve y viento, y un hombre fue detenido bajo sospecha de incendio provocado, informaron las autoridades el sábado.

Los servicios de emergencia en el distrito de Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, en el extremo sureste de Alemania, fueron alertados del incendio por una alarma alrededor de las 21:15 horas del viernes. Los bomberos y la policía acudieron al lugar —ubicado al final de una estrecha carretera que serpentea montaña arriba, en parte a través de una serie de túneles— y podían ver las llamas cuando se acercaban al sitio.

Detuvieron y arrestaron a un hombre en una motocicleta que conducía en sentido contrario, bajando por la carretera.

Los fiscales detallaron que el sospechoso, de 33 años, ciudadano alemán que tiene vínculos con la zona de Berchtesgaden pero que actualmente no vive allí, fue interrogado. Indicaron que mostraba signos de enfermedad mental y que será trasladado a un centro psiquiátrico, pero que también investigarán la posibilidad de un motivo político en vista de la historia del edificio. La policía agregó que no había indicios actuales de que alguien más estuviera involucrado.

Nieve y fuertes vientos complican las labores de los bomberos

La lluvia que se convirtió en la primera nieve del año, acompañada de fuertes vientos, complicó la ya difícil tarea de combatir el incendio y los bomberos tuvieron que retirarse durante la noche luego de varias horas, afirmaron las autoridades. Nadie resultó herido en el incendio, y los bomberos esperaban terminar su trabajo el sábado, aunque no pudieron entrar al edificio debido al peligro de caída de material.

Un nuevo foco de incendio que se reavivó durante la madrugada del domingo, pero logró finalmente ser extinguido. Los bomberos acudieron al lugar y extinguieron las llamas. El edificio “volvió a arder hasta la altura de las habitaciones”, señaló un portavoz de la Policía en Baviera. Los bomberos acudieron al lugar y extinguieron las llamas. El agente explicó que no es inusual que el fuego vuelva a reavivarse debido a focos de brasas que permanecen encendidos tras extinguir el incendio principal.

¿Qué es el Nido del Águila y cuál es su historia?

El “Nido del Águila”, situado a más de mil 800 metros de altitud, fue construido durante el régimen nazi en la década de 1930 como parte del complejo que Hitler utilizaba en Obersalzberg. El edificio está ubicado en un acantilado y se puede llegar a él mediante un ascensor dentro de la roca desde el final de la carretera de montaña, que está cerrada al tránsito público, pero es utilizada durante el día por autobuses para visitantes.

Funciona como cafetería y restaurante desde 1952 y alberga una exposición sobre su historia. El dictador nazi rara vez utilizó el Kehlsteinhaus —a diferencia de la residencia Berghof, también en la zona de Berchtesgaden, cuyas ruinas fueron voladas en 1952.

El Centro de Documentación de Obersalzberg, más abajo en la montaña, alberga la principal exposición histórica de la zona y no se vio afectado por el incendio.

Las autoridades indicaron que el Nido del Águila será restaurado, aunque fueron imprecisas tan pronto después del incendio sobre cómo exactamente se hará.

“No vamos a dejar una ruina allí”, dijo a los periodistas en Berchtesgaden el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann. Pero cómo se verá el sitio en el futuro será asunto de discusiones con funcionarios locales, historiadores, conservacionistas y otros.

“Creo que podremos encontrar una solución sensata”, añadió Herrmann. El gobierno estatal de Baviera es propietario del edificio.

El ministro subrayó que “es importante que continuemos con el trabajo de memoria”.

Con información de La Jornada