Incendian camión de maquiladora en el acceso a Aldama

Un camión de transporte de personal fue incendiado en uno de los accesos a la cabecera municipal de Aldama, lo que movilizó a elementos policíacos y bomberos.

Fue en el acceso principal de Chihuahua a Aldama, en donde sucedió el percance a eso de las 2 horas de este martes.

Según el reporte, el chofer del camión realizó el recorrido habitual para dejar a los pasajeros, pero al intentar regresar rumbo a la capital, fue interceptado por sujetos armados.

Al bajarlo a la fuerza y permitir que se fuera, los sujetos le prendieron fuego. No se reportan personas lesionadas.

Fotos: Hechos de Aldama