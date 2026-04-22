Incendian 2 viviendas en Pueblito, municipio de Aldama; sin rastros de enfrentamiento: SSPE

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que ayer por la noche se reportó a la línea de emergencias 911 la presencia de sujetos armados en el municipio de Aldama.

Al respecto, un grupo de elementos se dirigió a la comunidad de El Pueblito, frente a Falomir en donde se detectaron dos viviendas incendiadas.

No obstante, tras un recorrido por la zona, se descartaron rastros de enfrentamiento armado y hasta el momento no se cuenta con reportes de privación de la libertad.

Trascendió que las viviendas estaban abandonadas y se utilizaban presuntamente por la delincuencia organizada.

La dependencia agregó que se mantiene un patrullaje en la zona y se turnó la investigación a la Fiscalía.