Imputan con cargos federales a hombre que ingresó armado al campo de golf de Trump

Washington. El hombre armado detenido en un campo de golf propiedad de Donald Trump en California el pasado domingo, dos días antes de una visita del presidente estadunidense al lugar,enfrenta cargos federales y debe comparecer este miércoles ante la justicia, anunciaron autoridades.

Jeanine John Taele, de 38 años, fue imputado por posesión de un fusil de cañón corto no registrado, un delito castigado con hasta 10 años de prisión. Un juez federal de Los Ángeles decidirá si puede ser puesto en libertad bajo fianza o no.

“Si bien aún estamos investigando los motivos de este individuo, agradecemos que fuera detenido antes de la visita del presidente”, declaró el fiscal federal para la región de Los Ángeles, Bill Essayli, un comunicado publicado a última hora del martes.

Las autoridades no han aportado elementos que demuestren que el sospechoso buscara atentar contra Trump. Pero “no hay margen para el error, en particular a la luz de los anteriores intentos de asesinato contra el presidente”, insistió el subdirector de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, Patrick Gandy, quien prometió una “investigación exhaustiva”.

Taele despertó sospechas ya el viernes en el campo de golf de Rancho Palos Verdes, según la demanda en su contra. Fue visto “con un auricular”, “tomando fotos y videos de las actividades de planificación de la seguridad” por agentes federales encargados de preparar la visita presidencial.