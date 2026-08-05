Fuerzas de seguridad de Nigeria rescatan a más de 300 rehenes

Abuya. El gobierno de Nigeria anunció este miércoles la liberación de más de 300 rehenes, entre ellos 163 habitantes de una misma aldea del oeste del país secuestrados a comienzos de año.

“El presidente Bola Ahmed Tinubu celebra el exitoso rescate de 308 ciudadanos nigerianos secuestrados en distintos ataques ocurridos en los estados de Níger y Kwara”, afirmó el portavoz presidencial, Bayo Onanuga. Según detalló, 163 de los rescatados procedían de Woro y otros 145 del estado de Níger.

Los secuestros con fines de extorsión cometidos por grupos criminales, organizaciones yihadistas y bandas armadas se han convertido en una grave crisis de seguridad en Nigeria, especialmente en regiones del norte y del centro donde la presencia del Estado es limitada.

En febrero, presuntos combatientes yihadistas atacaron la aldea de Woro, en el estado de Kwara, cerca de la frontera con Benín. Durante el asalto mataron a más de 150 personas y se llevaron a un número aún indeterminado de habitantes.

Las fuerzas de seguridad localizaron a las víctimas en una zona boscosa del Parque Nacional del Lago Kainji. Onanuga aseguró que se trató de “la mayor operación de rescate realizada en un solo día” en la historia del país.