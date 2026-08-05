FIFA presenta “una disculpa” por plan fallido de privatización y defiende a Infantino de acusaciones

París. La dirección de la FIFA presentó este miércoles “una disculpa” tras la polémica sobre su apertura a los inversores privados, al tiempo que reafirmó que “no tolerará más ataques a su integridad” y expresó su “pleno apoyo” al presidente de la institución, Gianni Infantino, al término de una reunión de crisis celebrada este miércoles en Marruecos.

En un comunicado difundido horas después del encuentro entre los principales responsables de la FIFA, celebrada en la sede de la organización para África, en el complejo Mohammed VI de Salé, cerca de Rabat, el organismo reconoció que “se cometieron errores tras la filtración de la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE) a los medios de comunicación.

“Se han presentado disculpas por estos errores y se asumió el compromiso de garantizar que no se repitan.

Asimismo, indicó que “no fue nuestra intención que el Consejo ni las asociaciones miembro se sintieran excluidos del proceso, que debería haberse gestionado de otra manera.

“La propuesta FFE, que habría estado sujeta a la aprobación de las asociaciones miembro de la FIFA y del Consejo de la FIFA, ya no está sobre la mesa.

“Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación”.

Además, se informó que los miembros del Consejo de Dirección de la FIFA presentes en la reunión reafirmaron su pleno apoyo al presidente Gianni Infantino, como único responsable elegido por las 211 asociaciones miembro.

A la reunión asistieron Infantino, así como el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y miembros de la Junta Directiva del organismo.