Imputación contra Rocha Moya es “solo el comienzo de lo que viene para México”: DEA

Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA), advirtió que las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, por presuntos nexos con el narcotráfico, son el comienzo de una lucha en contra de los políticos que colaboren con los cárteles.

“Les aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, dijo el funcionario estadounidense.

Este martes, el director de la DEA compareció ante senadores de Estados Unidos. Un tema de los que se abordó fueron los cárteles.

A finales de abril, el Gobierno de Estados Unidos acusó al entonces gobernador Rubén Rocha de tener vínculos con el narco, en particular con la facción del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos”.

“Tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con ‘Los Chapitos’, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como gobernador, Rocha Moya permitió que ‘Los Chapitos’ operaran con impunidad en Sinaloa”, acusó el Departamento de Justicia.

El director de la DEA también recordó el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Púbica en el gobierno de Felipe Calderón, quien está preso en Estados Unidos. El funcionario estadounidense acusó que los altos funcionarios de México han estado “en la cama” con narcotraficantes.