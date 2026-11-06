Trabajadores del Poder Judicial cierran recintos y toman las calles en al menos 16 estados

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación de al menos 16 estados de la República se unieron al paro de labores convocado el día de hoy en protesta por la nueva disposición del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación, de evaluar cada dos años a toda la base trabajadora y determinar si es apta para permanecer en el cargo o ser remitida a otra área.

De acuerdo con reportes locales, en la Ciudad de México los trabajadores cerraron la circulación en ambas direcciones de la zona sur de la avenida Insurgentes.

Así mismo, se reportan cierres viales en las inmediaciones del recinto de San Lázaro del Palacio de Justicia, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la capital mexicana, frente a la calzada Ignacio Zaragoza.

En el estado de Chiapas se pueden observar decenas de trabajadores reunidos en las inmediaciones del palacio federal del vigésimo circuito, ubicado en la capital estatal, Tuxtla Gutiérrez.

Por su parte, en el estado de Guanajuato, los trabajadores se organizaron para colocar cadenas a las rejas de acceso a las instalaciones del poder judicial de la capital.

En León, ciudad del mismo estado, decenas de manifestantes se unieron al paro nacional y desde antes de las 11:00 de la mañana se agruparon afuera de los juzgados federales en el bulevar Adolfo López Mateos y Malecón del Río.

“Los jueces del bienestar nos quieren evaluar”, “Exámenes también a los del acordeón”, “Nos son privilegios, son nuestros derechos”, gritan los manifestantes.

De acuerdo con las convocatorias, estos cierres se esperan en las entidades de Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Michoacán, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco.

A decir de los trabajadores, con este nuevo mecanismo de evaluación, los actuales encargados del Poder Judicial ingresarán a personas cercanas, como ya ha estado ocurriendo desde hace un año, cuando se eligió al nuevo Poder Judicial.

Los trabajadores advirtieron que este paro permanecerá hasta que haya un diálogo con el Órgano de Administración Judicial.