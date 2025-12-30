Impulsa Gobierno del Estado la creación de más de 80 mil empleos con inversión en infraestructura industrial

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y la Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua (Prodech), informó que la inversión en infraestructura industrial realizada entre 2021 y 2025 facilitó la llegada de más de 161 nuevas operaciones y expansiones empresariales, lo que se tradujo en 80 mil 200 nuevos empleos acumulados.

Durante 2025, Prodech ejerció una inversión de 83 millones 500 mil pesos en beneficio de 367 compañías ubicadas en parques industriales de los municipios de Chihuahua y Cuauhtémoc.

Las acciones de mantenimiento y conservación beneficiaron a más de 75 mil trabajadores y 405 empresas en parques industriales de Chihuahua, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes, mediante trabajos de seguridad patrimonial, monitoreo de pozos, mantenimiento operativo, instalación de luminarias LED y reparaciones hidráulicas, entre otras acciones.

De manera complementaria, la Estrategia de Retención, enfocada en el mantenimiento y modernización de la infraestructura industrial, registró una inversión acumulada de 142 millones 727 mil 498 pesos al cierre de 2025, con impacto directo en 405 empresas y más de 75 mil trabajadores en el estado.

En 2025 se realizaron proyectos estratégicos como la construcción de un tanque cisterna con capacidad de 2 mil 500 metros cúbicos para asegurar el abasto de agua en el Complejo Industrial Chihuahua; la edificación de la primera etapa del Cenaltec Cuauhtémoc; un polideportivo de uso gratuito para trabajadores y el recarpeteo de vialidades en el Complejo Industrial Chihuahua y el Parque Industrial Chihuahua Sur.

Asimismo, se encuentra en proceso de construcción el Cenaltec Norte, ubicado en el complejo Ziudana, al norte de la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de incrementar las capacidades técnicas y tecnológicas de las empresas asentadas en esta zona.

En paralelo, se concluyó el equipamiento del Parque Tecnológico Spark con una inversión superior a los 70 millones de pesos, que permitió dotarlo de infraestructura clave para su operación, como paneles solares, adquisición de mobiliario, sistemas contra incendios, de acceso e hidráulicos, entre otros. Actualmente, el recinto alberga a tres empresas y beneficia de manera directa a 48 trabajadores.