IMPAS llama a hombres a romper tabúes y cuidar su salud durante Movember

El Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), a través de su titular, Luis Arrieta, lanzó un llamado a los hombres para priorizar su bienestar físico y emocional durante noviembre, en el marco de Movember, una campaña internacional enfocada en la prevención del cáncer de próstata, cáncer testicular y problemas de salud mental.

El bigote como símbolo de prevención

Luis Arrieta explicó que Movember nació en Australia en 2003 y combina las palabras moustache (bigote) y noviembre. La iniciativa utiliza el crecimiento del bigote como una herramienta para generar conversaciones sobre enfermedades y problemas de salud que, por prejuicios culturales, suelen mantenerse en silencio.

Advirtió que frases como “los hombres no lloran”, “aguántese” o “mientras pueda trabajar, estoy bien” representan obstáculos para reconocer síntomas y solicitar atención médica o psicológica. Por ello, insistió en que pedir ayuda también es una forma de responsabilidad y autocuidado.

Antecedentes familiares, una señal de alerta

En materia de cáncer de próstata, el funcionario destacó la importancia de conocer los antecedentes familiares, particularmente cuando el padre o algún hermano han enfrentado esta enfermedad, pues representan un factor de riesgo que amerita valoración médica.

Entre las herramientas de detección mencionó la prueba de antígeno prostático, que consiste en una muestra sanguínea sencilla y rápida. Aclaró que un resultado elevado no significa necesariamente cáncer, pero permite identificar alteraciones que requieren seguimiento médico.

También pidió prestar atención a posibles señales de cáncer testicular, como la aparición de bultos, endurecimientos, cambios en el tamaño o forma de los testículos, sensación de pesadez o molestias persistentes.

Rodada y lucha libre para promover la salud masculina

Como parte de las actividades de noviembre, el IMPAS realizará jornadas de prevención en coordinación con grupos de motociclistas. Una de ellas tendrá lugar el próximo 15 de noviembre, durante un bazar organizado por estos colectivos.

Además, el 22 de noviembre, a las 10:30 horas, se llevará a cabo una rodada por la salud masculina que concluirá en el Gimnasio Adaptado, donde se ofrecerá un espectáculo gratuito de lucha libre.

Durante esta jornada se realizarán pruebas de antígeno prostático, detecciones de depresión y mediciones de glucosa capilar, con el propósito de acercar servicios preventivos a la población masculina.

Salud mental, otro frente de atención

Arrieta señaló que la salud masculina también debe abordarse desde el ámbito emocional, por lo que llamó a identificar síntomas como irritabilidad, aislamiento, pérdida de interés en actividades cotidianas, alteraciones del sueño y aumento en el consumo de alcohol u otras sustancias.

Finalmente, recordó que el IMPAS mantiene disponibles sus consultas médicas y psicológicas, además de la línea *800 Hablar Salva Vidas, como alternativas de atención y acompañamiento.

El funcionario invitó a los hombres, sin importar su edad o forma de vivir su masculinidad, a participar en las actividades de Movember y dejar atrás los prejuicios que pueden impedirles buscar ayuda, al señalar que la prevención y la detección oportuna pueden salvar vidas.