Diputado Arturo Zubía entrega útiles escolares en 10 planteles educativos de San Francisco de Conchos

San Francisco de Conchos, Chihuahua.– Como parte de la encomienda de la gobernadora Maru Campos de garantizar que los apoyos educativos lleguen a todas las niñas y niños, el diputado local Arturo Zubía Fernández realizó una jornada de entrega de útiles escolares en el municipio de San Francisco de Conchos, donde se atendieron 10 planteles educativos de distintas comunidades.

Durante esta jornada, el legislador estuvo acompañado por la presidenta municipal de San Francisco de Conchos, Norma Pavía, y el presidente seccional de Boquilla, Javier Valtierrez, con quienes recorrió las comunidades para hacer llegar personalmente los apoyos a las y los estudiantes.

Las instituciones educativas beneficiadas fueron:

Amparaneño: Preescolar Nuevo Amanecer y Primaria Gregorio Torres Quintero.

El Molino: Primaria Ignacio Zaragoza.

Rancho Nuevo: Preescolar Rosauro Zapata Cano y Primaria Justo Sierra.

Boquilla: Jardín de Niños C.F.E. 1042, Telebachillerato Comunitario #80143 y Primaria Benito Juárez.

San Francisco de Conchos: Preescolar Margarita Maza de Juárez y Primaria Odille Bronniman de Flores 2097.

Arturo Zubía destacó que una de las prioridades de esta estrategia es que los útiles escolares no solamente lleguen a los municipios, sino que sean entregados directamente en cada plantel y a las manos de las y los estudiantes, atendiendo así la instrucción de la gobernadora Maru Campos.

Señaló que este tipo de apoyos representan un respaldo para la economía familiar y contribuyen a que las niñas, niños y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para continuar con su formación académica.

Con esta jornada, se brindó atención a 10 escuelas de cinco comunidades de San Francisco de Conchos, sumando esfuerzos con las autoridades municipales y seccionales para acercar los programas y apoyos educativos hasta donde se necesitan.

La educación es una prioridad; por ello, el compromiso es seguir trabajando para que ningún estudiante se quede sin las herramientas necesarias para aprender y construir un mejor futuro.