Rafa Loera sigue buscando la alcaldía con el PAN; se reunirá con Maru Campos

El aspirante para la alcaldía y panista, Rafael Loera dio a conocer que sigue firme su aspiración para ser candidato del PAN por la alcaldía de Chihuahua, en este sentido destacó que de no ser el candidato estará apoyando al perfil que salga del PAN.

Hoy por la tarde sostendrá una reunión con la gobernadora María Eugenia Campos para dialogar, recordando que la relación actual ha estado un poco distanciada, a la 1:30 pm tendrán un acercamiento.

Esto previo al Consejo Político Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) que se llevará a cabo mañana en el hotel Quality Inn a las 10 am.

“Yo lo que creo es, que tenemos que ser todos suficientemente generosos para unir al PAN, creo que en este momento hay perfiles que no unen al PAN sino por el contrario y debemos de tener esta generosidad de poder construir y espero que haya gente que entienda que realmente buscar cómo ayudar al PAN para la unión”, comentó.

Asegura que sigue firme para seguir en la contienda por su aspiración a la alcaldía de Chihuahua, por lo cual espera la unión del partido sea el perfil “panista” que se dé.

“Yo no se me rajar, sigo más firme que nunca, pero sin problema yo voy a seguir en esto, si hay un perfil en el PAN que mediante reglas claras que definamos entre todos que es el que más aporta al PAN, yo claro que estaré apoyando, pero hoy por hoy yo se que soy el perfil que más le aporta al PAN en la tierra, que más le aporta con votos, que no necesariamente son panistas o que votaron entonces si buscamos romper record en la capital pues hay que ir por esos votos, y creo que soy el que más podría aportar en ese sentido”, comentó.