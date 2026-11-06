Fortalece Coespris la inocuidad alimentaria con capacitación en Ciudad Juárez

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) realizó una capacitación en Ciudad Juárez, como parte de las acciones de fomento sanitario para fortalecer el manejo higiénico de alimentos y la prevención de riesgos para la salud.

Durante la jornada se abordaron temas de inocuidad alimentaria, saneamiento básico y buenas prácticas en la preparación y conservación de alimentos. Donde se obtuvo una calificación promedio de 90.65 por ciento en las evaluaciones.

Para facilitar el aprendizaje, el personal de la dependencia incorporó dinámicas lúdicas y actividades en equipo que promovieron la participación y la responsabilidad compartida en el manejo seguro de los alimentos.

Las y los asistentes recibieron material informativo sobre manejo higiénico y compra segura de alimentos, la Norma Oficial Mexicana NOM-251, lavado y desinfección de vegetales, así como recomendaciones para eventos masivos.

También se entregaron ejemplos de procedimientos y registros, bitácoras para el monitoreo de cloro y temperaturas, guías de autoverificación para establecimientos que preparan alimentos y bolsas ecológicas con las cinco claves de la inocuidad.

En materia de atención de emergencias y saneamiento básico, se distribuyeron goteros de plata coloidal, llaveros con forma de casco, materiales con recomendaciones para mantener entornos saludables y prevenir riesgos asociados con las garrapatas.

Como parte del eje de Buen Gobierno, se difundió la Carta de Derechos de las Personas Visitadas durante las verificaciones sanitarias, para promover la transparencia y el conocimiento de los derechos de los establecimientos regulados.

Con estas acciones, Coespris fortalece la cultura de prevención y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, en beneficio de la salud de las familias chihuahuenses.