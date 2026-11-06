Se reúne Rafa Loera con Maru: mi aspiración no está en negociación

El exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes acudió este viernes a Palacio de Gobierno para reunirse con la gobernadora María Eugenia Campos Galván en su despacho.

Dijo que el encuentro se acordó por mensaje, en una conversación que tuvieron recientemente y que será la primera vez que se verán, después de que él renunció el pasado 13 de junio.

Rafa Loera aclaró que su aspiración a la alcaldía no es materia de negociación y que a lo que viene es a buscar formas de seguir construyendo, en base al diálogo, para fortalecer al Partido Acción Nacional (PAN).

Agregó que estará al pendiente del método de elección que se defina el próximo sábado en el Consejo Estatal del PAN y que de no ser él el candidato a la alcaldía, apoyará a quien resulte electo, siempre y cuando cumpla con las reglas establecidas.