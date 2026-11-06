Anuncia la UPCH la apertura de la primera “Poliprepa” del país

En el marco del 18.º aniversario de la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), el rector, Cristopher James Barousse, presentó la “Poliprepa”, el primer plantel de nivel medio superior de este sistema educativo a nivel nacional.

La nueva preparatoria pública, única en la zona de El Reliz, abre sus puertas para atender la demanda educativa de uno de los sectores con mayor desarrollo y crecimiento de la capital del estado.

Durante el evento, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, felicitó a la comunidad universitaria por impulsar esta modalidad.

Asimismo, destacó el dinamismo y la calidad formativa de la UPCH para responder a las necesidades del sector productivo.

Por su parte, el secretario académico de la Universidad, Eduardo Barbosa Sáenz, presentó al cuerpo docente fundador, integrado por profesoras y profesores con amplia trayectoria, y dio la bienvenida a las primeras familias y personas inscritas en el plantel.

Para mayor información, la institución pone a disposición el número de WhatsApp 614 444 1303, así como sus redes sociales en Facebook e Instagram, donde se encuentra como @lapoliprepa.

El próximo ciclo escolar de esta nueva oferta educativa iniciará en enero de 2027, por lo que el periodo de inscripciones ya se encuentra abierto.