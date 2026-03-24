Imparten a mil 800 estatales curso binacional de habiliades policiales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) inició la etapa avanzada del Curso de Habilidades Policiales, impartido por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), como parte de la colaboración binacional para el fortalecimiento de la seguridad y la profesionalización de la Policía del Estado.

El curso, que dio inicio el pasado 2 de marzo, contempla la capacitación de un total de mil 800 elementos estatales. Este lunes comenzó la fase final enfocada en conocimientos avanzados, la cual es cursada por personal de la Subsecretaría de Estado Mayor.

Durante la jornada, Juan Muñoz, representante del Departamento de Estado de Texas, destacó la disposición del personal participante al señalar que “todos quieren aprender, todos vienen con la mente abierta”, reconociendo el compromiso de los elementos con su formación profesional.

Este proceso formativo abarca desde conocimientos básicos hasta avanzados en la función policial, incluyendo patrullaje y gestión de emergencias, procesamiento de escenas del crimen, técnicas de primer respondiente, detención de vehículos, entrevistas, así como operaciones de incursión, tácticas de emboscada, sistema de comando de incidentes y uso de la fuerza en situaciones de alto riesgo.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de mantener una capacitación constante y de alto nivel para su personal, a través de alianzas estratégicas que contribuyan a consolidar corporaciones más profesionales, eficientes y cercanas a la población.