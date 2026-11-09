Identifican a responsable de asesinar a hijo de exfuncionario, se quitó la vida en Juárez

El encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez dio a conocer que la persona que habría acabado con la vida de un exfuncionario estatal se quitó la vida un día después de haber cometido el crimen.

Se trata del homicidio de Sebastián F. O., hijo de Eduardo Fernández, quien fuera secretario de Salud en la administración de Javier Corral Jurado.

El cuerpo del joven de localizó el pasado jueves en la colonia San Felipe, Gilberto Loya mencionó que horas después del crimen se localizó el vehículo que se habría utilizado parea el asesinato y posteriormente, se identificó al presunto responsable, quien tiene domicilio en Ciudad Juárez.

No obstante, tras la identificación del agresor, se tuvo reporte de que el sujeto se quitó la vida en un hotel de Ciudad Juárez, identificado como Miguel Ángel N.