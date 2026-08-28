Humo blanco en el Congreso-Cónclave moreno en el Legislativo-Daniela, Manque y Rocío en La Paz-‘Alito’ y los “defensores” de Chihuahua

Por fin, y a tres días de que inicie el periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la actual Legislatura, este viernes a las cuatro de la tarde, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se reunirá para definir a los integrantes de la nueva Mesa Directiva, la cual estará presidida por la diputada panista Joss Vega, quien tomará las riendas de la Presidencia del Poder Legislativo en sustitución del priista Memo Ramírez, a quien se le aplaude el haber conducido el segundo año de ejercicio constitucional de una manera bastante institucional y sin rastros de partidismo. Así que ya todo está listo para que los integrantes de la JUCOPO se reúnan esta tarde y aprueben el dictamen de la nueva conformación de la Mesa Directiva, misma que no la tendrá fácil, pues se trata de un año electoral en donde las fuerzas políticas se darán con todo debido a la grilla que se avecina… y a los pendientes legislativos que deberán sacar adelante.

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Ya que andamos con los diputados locales que integran el Congreso del Estado, ayer los que se reunieron en el piso 15, son los legisladores de la bancada de Morena que coordina Cuauhtémoc Estrada, por lo que ahí estuvieron los 11 diputados que conforman la fracción parlamentaria y hasta se tomaron la foto del recuerdo y de la “unidad”: Elizabeth Guzmán, Magdalena Rentería, Leticia Ortega, Brenda Ríos, Edith Palma, Óscar Avitia, Pedro Torres, Jael Argüelles, Herminia Gómez, María Antonieta Pérez y por supuesto Estrada Sotelo, todo esto previo al arranque del tercer año de ejercicio constitucional que vendrá cargadito de debates y muy seguramente fricciones entre las distintas bancadas, motivo por el que ayer los morenistas tuvieron sus miniplenaria.

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Si de reuniones plenarias hablamos, la que viajó a Baja California Sur para reunirse con el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y con los legisladores azules que participaron en ese encuentro en la ciudad de La Paz, es la dirigente estatal Daniela Álvarez, quien aprovechó el viaje para encontrarse con las diputadas federales por Chihuahua, Manque Granados y Rocío González, así como con la secretaria nacional de Acción Juvenil, la también chihuahuense Daniela Aguilar, tan es así que las cuatro compartieron una fotografía de ese encuentro que se llevó a cabo en tierras sudcalifornianas. Además, los malosos resaltaron que quien continúa demostrando que no se baja de la carrera por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital es Manque, ya que destacaron que el miércoles apareció en primer plano junto al líder nacional Jorge Romero y ayer hizo lo propio junto a Daniela, motivo por el que de nueva cuenta señalaron que si Acción Nacional no llega a un acuerdo de unidad por la candidatura, debido a los roces entre los equipos del exfiscal César Jáuregui y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, Manque pudiera ser la figura que adhiera al panismo local.

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Ya que mencionamos al exfiscal César Jáuregui, el cual insistió a mitad de semana que él no será motivo de ruptura al interior del PAN y que buscará de todas las maneras posibles mantener la unidad, ayer el extitular de la Fiscalía General del Estado acudió al Estadio Monumental a apoyar a los Dorados en el tercer partido de la serie contra Manzaneros de Cuauhtémoc, por lo que Jáuregui se tomó una serie de fotografías con integrantes de su equipo y hasta con quienes no lo son, como es el caso de Pancho Salcido, quien actualmente coordina en Chihuahua capital el programa tricolor “Esta es tu casa”, motivo por el que algunos priistas no vieron con buenos ojos que Salcido apareciera muy sonriente junto a Jáuregui, sobre todo porque existen voces al interior del PRI que quieren que el partido vaya solo y no se alíe con el PAN al menos en lo que respecta a la alcaldía capitalina, sin embargo, todo parece indicar que Pancho busca todo lo contrario.

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Ya todo está listo para que este domingo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, venga a Chihuahua capital para tomarles protesta a los casi 1,400 “defensores” que se registraron en meses recientes para ser tomados en cuenta como candidatos a diversos puestos de elección popular, además de para encabezar reuniones con empresarios y líderes del Revolucionario Institucional en el estado. Es así que en el marco de su visita, ayer ‘Alito’ también encabezó la reunión plenaria con los legisladores priistas en la CDMX, por lo que ahí anduvieron el diputado federal y dirigente estatal Alex Domínguez, además del coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, el diputado local José Luis Villalobos, uno de los más cercanos a ‘Alito’ y que también tomará protesta como “defensor” después de haberse registrado en el mes de mayo, con miras en buscar alguna candidatura tricolor, ya sea que vayan solos o acompañados.