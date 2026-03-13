Hubo un descalabro con la reforma electoral y hay enojo de Morena hacia sus aliados: PRI Chihuahua

Luego de que el dictamen de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y por tanto el dictamen fue desechado, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alex Domínguez, resaltó que Morena y el poder público están enojados con sus aliados, el Partido Verde y el PT.

“Viene la amenaza latente del Plan B, pero ni el abecedario se saben. Porque la reforma electoral que se rechazó sería el Plan C, pero bueno, esperaremos a que el lunes o martes se presente esta iniciativa en la Cámara de Diputados”, adelantó el también diputado federal del PRI que representa al Distrito 8 con sede en Chihuahua.

El dirigente priista alertó que la Presidenta tiene la “intención de intervenir en las entidades federativas a través de sus Ayuntamientos y Congresos. Se ha deslizado el diferir la elección judicial al 2028. Adelantamos “no estaremos a favor de una reforma controladora y que le abra la puerta al crimen organizado”.

“Hubo un descalabro y hay enojo de Morena. Hay enojo del poder público en contra de sus aliados. Lo más grave es que sea el poder público el que esté intentando poner reglas. Las elecciones se ganan con votos y no con la imposición de una Ley”, enfatizó Alex Domínguez.