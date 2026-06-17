Hoy, las reglas de Morena-Licencias, registros y encuestas-Bonilla y la marcha por la familia-Reencuentro de priistas

Hoy será un día crucial para los morenistas. Y es que este día, la dirigencia nacional a cargo de Ariadna Montiel, presentará las reglas que definirán su proceso interno, uno que ha sido un tanto accidentado no nada más en Chihuahua, también en los otros 16 estados donde se renovarán las gubernaturas y por tanto son varios los que añoran el abanderamiento, así que el morenismo, en conjunto con sus aliados Verde y PT, estarán muy al pendiente de lo que este día tenga que decir Montiel Reyes, quien presentará las reglas del juego a todos aquellos que quieran entrarle a la disputa por las candidaturas, ya que la semana entrante comenzarán los registros para quienes pretendan ser los coordinadores estatales de la 4T y si otra cosa no sucede, sería en septiembre cuando el resultado de las encuestas se dé a conocer y por fin se sepa quiénes serán los ungidos a la candidatura grande en las 17 entidades que renovarán la gubernatura el 6 de junio del 2027.

A nivel local, la disputa estará entre el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el cual pedirá licencia esta tarde en sesión extraordinaria de Cabildo, y la senadora que ya pidió licencia desde abril, Andrea Chávez, mismos que se registrarían la semana entrante como aspirantes y tendrían los meses de julio y agosto para buscar posicionarse aún más entre la ciudadanía, aunado a que lo más probable es que no sean los únicos en registrarse, ya el exdirigente estatal Martín Chaparro anunció en su momento que también lo hará, pero la realidad es que la candidatura sí o sí saldrá de entre Pérez Cuéllar y Chávez Treviño. Las reglas salen hoy, el resultado de la encuesta en septiembre y en ese entonces lo que deberá activar Morena también será la operación cicatriz, ya que sea el resultado que sea, alguien va a salir raspado y la hemorragia deberá ser controlada.

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Entre que Morena ya está por comenzar su proceso interno y la reforma electoral que se cocina en el Congreso del Estado, ayer el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, volvió a hacer ruido en contra de la intención de la bancada del PAN de legislar respecto a la paridad de género en la gubernatura, lo que a decir del juarense es porque lo quieren “frenar” y “descarrilar” en esa carrera por la búsqueda de la silla principal de Palacio de Gobierno. El expanista envió un oficio para pedir que se realice un Parlamento Abierto y sea la ciudadanía la que determine si se legisla o no en la materia, lo que no es otra cosa que pólvora mojada para buscar apoderarse del debate en uno de los muchos temas que se discutirán en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en los próximos días, y aunque los diputados le dieran entrada a esa solicitud del ahora morenista, el tiempo apremia y la intención de los legisladores es que sea a más tardar a mediados de la semana que entra, cuando realicen la sesión extraordinaria en la se sometería a votación en el Pleno el paquete de reformas que presentaron todas las fuerzas políticas que integran el Congreso.

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Si de suspirantes se trata, ayer no dejó de repicar en celulares y teléfonos fijos una encuesta un tanto distinta a lo que los aspirantes nos tienen acostumbrados, pues no los careaba ni los enfrentaba, más bien se trató de cómo el equipo del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, busca medirle el agua a los camotes en la aceptación que pudiera traer el expriista que hoy por hoy no milita en ningún partido y en su calidad de ciudadano, busca ser el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, pues aunque existe un sector que apoya la decisión de la dirigencia nacional de abrir las candidaturas panistas a la ciudadanía, hay otro más purista que no ve con buenos ojos que los militantes pasen a “segundo plano”. Así que para calar el ánimo ciudadano, es que esa llamada estuvo muy insistente, sobre todo porque ya no falta mucho para que también el PAN defina las reglas de su proceso interno.

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En esa espera de lo que definirá el PAN respecto a su proceso interno, el puntero entre los aspirantes a la candidatura azul para la gubernatura, el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, participará este sábado en la llamada “Marcha por la vida y la familia”, la cual es organizada por organizaciones religiosas que están en contra del aborto y las uniones civiles entre personas del mismo sexo, misma que se llevará a cabo este 20 de junio a las 5 de la tarde en la Glorieta de Pancho Villa con rumbo a la Plaza del Ángel. Es así que Bonilla anunció que participará en esta marcha que seguramente reunirá a varios panistas que tienen como estandarte el lema del relanzamiento: “patria, familia y libertad”, ejes centrales en los que se basa la doctrina de Acción Nacional.

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Los que ayer reaparecieron en la sesión del Consejo de Urbanización Municipal son dos priistas de la vieja guardia. Se trata del exgobernador José Reyes Baeza y de su exsecretario que buscó sucederlo y que en ese entonces era el favorito del exmandatario, Óscar Villalobos, quienes acompañaron al titular del CUM, el también priista Ricardo Santana, en donde se analizaron los proyectos de obra pública que se llevan a cabo en la capital del estado. En la sesión estuvieron presentes otros funcionarios municipales, así como el diputado federal del PRI, Alex Domínguez y el alcalde suplente René Chavira, el cual desde hace semanas se prepara para entrar en acción para cuando le toque reemplazar al alcalde Marco Bonilla, quien sí o sí irá en busca de la candidatura del PAN a la gubernatura.