Hombre ingresa a hospital tras ser baleado en ambos pies

La noche de este sábado, un hombre de 36 años de edad ingresó al área de urgencias del hospital Ángeles luego de presentar dos impactos de arma de fuego en ambos pies.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la víctima arribó por sus propios medios o si fue trasladada por terceros. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho habría ocurrido en las inmediaciones del municipio de Satevó, poblado cercano a la carretera vía corta Parral.

Trascendió que el lesionado habría tenido un altercado vial con otra persona y, posteriormente, al arribar a un expendio de venta de cerveza, fue atacado a balazos, recibiendo los disparos directamente en las piernas.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes ministeriales acudieron al área de urgencias del hospital Ángeles para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.