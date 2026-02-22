Hombre iba a depositar 6 mil pesos a extorsionadores; familia logra evitarlo

Un hombre estuvo a punto de depositarle a personas desconocidas $6000 en una tienda Oxxo luego de haber recibido amenazas mediante una llamada telefónica que lo amedrentaron exigiéndole el pago.

La víctima llegó a una sucursal del OXXO ubicada sobre la calle portal del ébano y arco del César en la Colonia de los arcos donde familiares evitaron que depositara el dinero.

Asimismo, llamaron al 911 para la atención al delito, al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes toman nota del hecho.

Cabe destacar que se evitó una extorsión por intervención oportuna.