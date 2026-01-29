Hombre de 65 años fallece al interior de su vehículo en la colonia San Felipe

Chihuahua.– La tarde de este jueves, un hombre de aproximadamente 65 años de edad perdió la vida mientras se encontraba a bordo de una pick up Nissan Frontier, color rojo, en el cruce de las calles Deza y Ulloa y Cortés de Monroy, en la colonia San Felipe, frente a las instalaciones de la Sección 42.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor se encontraba dentro del vehículo cuando comenzó a sentirse mal, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar arribó una unidad médica de URGE; sin embargo, los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, presumiéndose un infarto como causa probable del fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena, mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se reportan indicios de violencia y será la autoridad competente la encargada de determinar oficialmente las causas del deceso.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp