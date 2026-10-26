VIFAC Chihuahua celebra 25 años transformando vidas y brindando esperanza a mujeres embarazadas

Durante un cuarto de siglo, la institución ha acompañado a miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, brindándoles protección, capacitación y oportunidades de desarrollo.

Federico Baeza, presidente de Vida y Familia A.C., destaca la importancia de fortalecer la solidaridad social y el compromiso empresarial con las familias chihuahuenses.

Chihuahua, Chih., a 26 de octubre de 2026.– Con 25 años de trayectoria dedicados a proteger y transformar la vida de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, Vida y Familia A.C. (VIFAC Chihuahua) celebra un cuarto de siglo de compromiso social, consolidándose como una institución de referencia en la atención de mujeres que enfrentan desamparo, violencia, dificultades económicas o falta de apoyo familiar.

Federico Baeza Mares, presidente de Vida y Familia A.C., destacó que estos 25 años representan el resultado de un esfuerzo conjunto entre sociedad civil, empresarios, instituciones públicas y organizaciones comprometidas con el bienestar de las familias. Subrayó que la labor de VIFAC va más allá de brindar asistencia inmediata, al ofrecer herramientas para que las mujeres recuperen su confianza, desarrollen habilidades y construyan un proyecto de vida digno junto a sus hijos.

Actualmente, VIFAC mantiene presencia en Chihuahua, Ciudad Juárez y Delicias, formando parte de una red nacional de atención. Su Casa Hogar, ubicada en Avenida San Felipe 804, en la capital del estado, opera las 24 horas y brinda servicios completamente gratuitos de alojamiento, alimentación, atención médica, acompañamiento psicológico, mentoría, regularización escolar y talleres certificados en corte y confección, repostería y computación, fortaleciendo las oportunidades de autonomía económica de sus beneficiarias.

A lo largo de su historia, la institución ha contribuido a la formación y fortalecimiento de miles de familias, gracias también a la colaboración con programas como Formando Corazones y al respaldo de aliados como el DIF Estatal y los DIF Municipales, FECHAC, Nacional Monte de Piedad, la Junta de Asistencia Social y Privada, CONFÍO, S-Mart, Alsuper, instituciones del sector salud y empresas chihuahuenses.

En este sentido, Baeza Mares reconoció la solidaridad del sector empresarial y de la comunidad, cuyo respaldo ha sido fundamental para sostener y ampliar los programas de atención. Asimismo, señaló la importancia de continuar sumando esfuerzos para prevenir la violencia desde etapas tempranas, fortalecer la atención externa y llegar a más mujeres que requieren acompañamiento y oportunidades de superación.

Como parte de la celebración del 25 aniversario, el próximo martes 27 de octubre, a las 18:00 horas, se realizará una misa de acción de gracias en la Casa Hogar de VIFAC Chihuahua, con la participación de representantes de VIFAC Nacional, colaboradores y personas vinculadas con la institución. Posteriormente, se compartirán mensajes sobre los logros alcanzados y los retos futuros.

A 25 años de su llegada a Chihuahua, VIFAC refrenda su compromiso de seguir transformando vidas, convencida de que apoyar a una mujer y a sus hijos significa también fortalecer a las familias y construir una mejor sociedad.