Se amparó Zuany contra orden de aprehensión, notificaron a Fiscalía

El encargado de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez dio a conocer que en días pasados se recibió una notificación sobre un recurso de amparo promovido por Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas.

Se trata de un amparo indirecto en contra de cualquier orden de aprehensión por lo cual, la Fiscalía se encuentra impedida para solicitar alertas migratorias o fichas migratorias ante la Interpol.

Gilberto Loya expresó que la investigación se mantiene abierta, únicamente con el impedimento para ejecutar la orden de aprehensión vigente.

Guillermo Arturo Zuany es requerido por la justicia por la misma causa penal que el exfiscal César Jáuregui Moreno, que contempla los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coaliación.