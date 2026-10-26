Éstas son las promociones que ExpoGan Chihuahua 2026 ofrece esta semana

Chihuahua, Chih., 26 octubre de 2026.— ExpoGan Chihuahua 2026 invita a las familias a disfrutar de la Auténtica Fiesta Ganadera y aprovechar las promociones especiales, pensadas en facilitar el acceso a esta celebración, que reúne tradición, cultura ganadera, entretenimiento y convivencia familiar.

El acceso general tiene un costo de 100 pesos para adultos y 50 pesos para niños. Además, hoy lunes la entrada general es gratuita para todos los asistentes, en tanto que el martes el acceso general es al 2×1.

A esto se suma la promoción de 2×1 en los juegos mecánicos los lunes y martes.

-Transporte especial para llegar a ExpoGan

Para facilitar el traslado de los asistentes, durante los 11 días del evento está disponible la ruta temporal Bowí-Expogan, que conectará la Estación Justicia, en el centro de la ciudad, con el paradero ubicado en las instalaciones de la Unión Ganadera.

El servicio tiene un costo de 12 pesos por viaje redondo, con tarjeta Bowí, y opera con una frecuencia aproximada de 15 minutos. Las salidas desde la Estación Justicia serán de las 17:00 a las 21:00 horas, mientras que desde ExpoGan los recorridos de regreso comenzarán a las 18:00 y concluirán a las 22:00 horas.

Durante esta edición, los asistentes podrán disfrutar de la exposición ganadera, actividades ecuestres, gastronomía, zona comercial, juegos mecánicos y espectáculos musicales, con una programación diseñada para ofrecer alternativas de entretenimiento a distintos públicos.

Consulta www.expoganchihuahua.com, para conocer los detalles de las actividades y planear tu visita.