¡Histórico! Erick Portillo gana la medalla de plata en el Mundial de Atletismo bajo techo en Polonia

El mexicano Erick Portillo conquistó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta, celebrado en Torun, Polonia, tras registrar un salto de 2.30 metros, logrado en su tercer intento, en una final que se definió por criterios de desempate.

El oro fue para el ucraniano Oleh Doroshchuk, quien superó la misma altura sin cometer fallos, mientras que el tercer lugar fue compartido por Raymond Richards y Sanghyeok Woo, ambos con una marca de 2.26 metros.

El resultado representa uno de los logros más relevantes para México en la historia de los Campeonatos Mundiales bajo techo. Se trata de la primera medalla mexicana en salto de altura en este certamen, además de significar el regreso de México al podio tras 27 años, desde 1999, y la tercera medalla nacional en la historia del evento.

Con su medalla, Portillo -de 25 años de edad- se suma a los bronces de Ernesto Cantó (Indianápolis 1987) y Alejandro Cárdenas (Maebashi 1999), y se perfila como el mejor resultado histórico para un mexicano en estas competencias. Además, en la competencia, el atleta mexicano superó su marca personal de 2.28 metros.

“Estoy muy feliz por lo que conseguí. Es una presea histórica para México y me siento increíble. Fue una competencia muy divertida que le dedico a todos los que creyeron en mí”, dijo el atleta tras su participación en declaraciones a periodistas, con quienes habló del trabajo de entrenamiento detrás del resultado.

Originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, Portillo inició en el atletismo a los nueve años y practicó diversas disciplinas. A los 16 años migró a Estados Unidos, donde vivió en Albuquerque y posteriormente en Tampa, Florida, donde enfrentó dificultades económicas. Posteriormente se trasladó a Querétaro, donde encontró un entrenador con quien seguir adelante.

“Esto me hace muy feliz, pero no voy a parar de entrenar hasta convertirme en campeón olímpico y campeón del mundo. Hoy he estado muy cerca y vamos a seguir”, dijo.

Erick forma parte de una nueva generación del atletismo mexicano que ha ganado relevancia en pruebas de campo, particularmente en saltos, junto a exponentes como Edgar Rivera, así como en lanzamientos con figuras como Uziel Muñoz. Su hermano Jair Portillo tiene una marca en salto de altura de 2.27 metros y es el campeón nacional.

En otras pruebas destacadas del campeonato, el sueco Armand Duplantis se adjudicó el oro en salto con pértiga con una marca de 6.25 metros, logrando su cuarto título consecutivo. Por su parte, Simon Ehammer estableció un nuevo récord mundial en heptatlón con 6,670 puntos, mientras que Leyanis Pérez se llevó el triunfo en salto triple con 14.95 metros, superando a la venezolana Yulimar Rojas.