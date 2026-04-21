Hija de Maradona acusa en juicio manipulación “absoluta” de médicos de su padre

Buenos Aires. Una de las hijas de Diego Maradona dijo este martes en el juicio en Argentina sobre la muerte del astro del futbol en 2020 que “la manipulación” de su equipo médico “fue absoluta y horrible”.

Gianinna Maradona sostuvo en una audiencia en San Isidro, al norte de Buenos Aires, que ella y sus hermanos fueron inducidos a aceptar una internación domiciliaria presentada como “seria” y bien equipada, pero que en realidad no fueron adecuadas para atender su padre.

“La manipulación fue absoluta y horrible”, dijo. “Confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejar a mi hijo sin abuelo”, agregó, al referirse al neurocirujano Leopoldo Luque, la siquiatra Agustina Cosachov y el enfermero Carlos Díaz.