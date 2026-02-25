“Hemos capturado a uno de los jefes de cártel más siniestros de todos”: Trump se atribuye la caída de “El Mencho”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aparentemente hizo referencia a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como ‘El Mencho’. El Ejército mexicano mató a Oseguera Cervantes el domingo mientras intentaba capturarlo en el estado occidental de Jalisco.

🚨Trump presume golpe contra “El Mencho” Destacó como logro la muerte de Nemesio Oseguera, a quien calificó como uno de los líderes criminales más importantes. “Acabamos de darle un golpe… seguro lo vieron ayer”, dijo.

pic.twitter.com/ri5ZpiHJwz — Azucena Uresti (@azucenau) February 25, 2026

“También derribamos a uno de los capos de cártel más siniestros de todos. Lo vieron ayer”, dijo Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso.

Por su parte, el secretario de Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, detalló el lunes cómo fue el operativo militar y policial que culminó con la muerte de ‘El Mencho’, quien, al verse acorralado, corrió junto a dos escoltas hacia una zona boscosa del poblado de Tapalpa, Jalisco, y allí se enfrentó a las autoridades hasta quedar mortalmente herido.

Trevilla Trejo confirmó que en la compleja operación participaron tanto organismos nacionales como internacionales. Así, destacó la colaboración con EE.UU. desde “hace mucho tiempo se lleva a cabo” y agregó que durante la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación con el Comando Norte del país vecino se había fortalecido. “Ha habido intercambio de información, de datos”, añadió.

El secretario de Defensa explicó que las autoridades hicieron un seguimiento de la “red de vínculos” del poderoso narcotraficante para lograr su detención, a través de un “complicado proceso de inteligencia”, que requirió de “mucho tiempo”.

De esta forma, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas del jefe del CJNG, que la trasladó a un lugar en Tapalpa donde se encontró con el capo, el pasado 20 de febrero. Un día después, la mujer abandonó el lugar y ‘El Mencho’ permaneció en él, lo que permitió que la noche siguiente las fuerzas especiales le dieran de baja tras un enfrentamiento.

Además, conforme a la versión de The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) habría ofrecido a las autoridades mexicanas información “fundamental para eliminar” a uno de los capos del narco más buscados del mundo.

Según fuentes del medio, para dar con el paradero de ‘El Mencho’, la CIA usó distintos métodos de recopilación de información, entre los que habría una “red de informantes humanos, imágenes aéreas y comunicaciones interceptadas”.