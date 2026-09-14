Helicóptero no representa gasto adicional, era rentada

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que la aeronave que resultó afectada por agresión armada no representa un gasto adicional para la Institución.

Explicó que al ser una unidad por arrendamiento, será la empresa que tiene el contrato quien haga las reparaciones correspondientes.

Asimismo, dijo que existe la posibilidad de que se proporcione otro helicóptero y de no ser así, mientras la unidad no se utilice, la SSPE no está obligada a realizar pago alguno.

Agregó que la SSPE cuenta con 4 helicópteros más que se continuarán utilizando para tareas operativas y traslados médicos.

Fue durante el fin de semana que un helicóptero de la SSPE fue atacado por civiles armados, recibiendo al menos 24 disparos de arma larga y con un suboficial lesionado.