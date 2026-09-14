Montaje de más de 230 toneladas obligará a ajustes viales en Teófilo Borunda a partir del 19 de septiembre

El director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas, informó que durante los próximos días se realizarán maniobras de alta complejidad para continuar con el montaje de la estructura de una obra vial, trabajos que requerirán el uso de maquinaria especializada y adecuaciones temporales a la circulación.

Montan estructura de 78 toneladas con precisión milimétrica

Rivas explicó que recientemente se realizó el montaje de una de las primeras piezas de la estructura, conocida coloquialmente como “el pantalón”, debido a la forma que presenta. La pieza metálica tuvo un peso aproximado de 78 toneladas y para colocarla en su sitio fueron necesarias tres grúas de gran capacidad.

Detalló que la maniobra se prolongó durante más de 48 horas de trabajo ininterrumpido y exigió una precisión técnica para colocar la estructura en el punto exacto, con un margen de error de apenas algunos centímetros.

Tecnología y soldadores certificados

El funcionario destacó que para garantizar la precisión de los trabajos se utilizaron tecnologías avanzadas, entre ellas sistemas GPS y drones de alta precisión, además del talento técnico especializado.

Posteriormente, durante siete días se llevaron a cabo trabajos de soldadura las 24 horas, con participación de soldadores certificados. Rivas señaló que cada centímetro de soldadura fue evaluado y certificado mediante pruebas de resistencia y calidad, con el objetivo de garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura.

Próximo montaje superará las 230 toneladas

El director de Obras Públicas adelantó que la siguiente etapa representará un reto todavía mayor, debido a que serán montadas tres nuevas secciones de la estructura en el lado norte, cuyo peso conjunto supera las 230 toneladas.

Para estas maniobras será necesario nuevamente desplegar grúas de gran tamaño y tecnología de precisión, por lo que las autoridades determinaron implementar medidas especiales para proteger tanto a los trabajadores como a los automovilistas que circulan por la zona.

Piden a conductores tomar rutas alternas

Rivas solicitó a los chihuahuenses paciencia y colaboración, ya que se implementará un operativo especial de tránsito con cierres, desvíos y adecuaciones viales temporales.

Para quienes circulen por Teófilo Borunda desde el Centro hacia la zona de Riberas, se habilitarán rutas alternas utilizando la lateral del Periférico de la Juventud, mientras que quienes busquen incorporarse hacia los carriles centrales deberán continuar por las vías laterales hasta llegar a Teófilo Borunda y utilizar las alternativas establecidas.

Asimismo, para quienes transiten desde Teófilo Borunda hacia la salida a Cuauhtémoc y zonas como Silvestre Terrazas y colonias aledañas, se recomienda anticipar el trayecto y utilizar vías alternas para evitar la zona donde se realizarán las maniobras.

Ajustes priorizan la seguridad

El funcionario reconoció que inicialmente se contemplaba mantener Teófilo Borunda en circulación sin modificaciones; sin embargo, explicó que las condiciones técnicas de una maniobra que implica mover estructuras de más de 230 toneladas y a gran altura obligaron a modificar el plan.

“Por encima de cualquier cosa, nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad de las y los chihuahuenses”, señaló Rivas, al justificar los ajustes temporales como una medida preventiva para evitar riesgos mientras se realizan los trabajos.

Finalmente, indicó que las modificaciones aplicarán exclusivamente para el cuerpo norte de la vialidad, mientras que el cuerpo sur continuará operando de manera normal. Añadió que se trabajará a marchas forzadas para reducir al mínimo el tiempo de las maniobras y, con ello, las afectaciones a los automovilistas.