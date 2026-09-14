Cierran calles Carranza y Aldama por ensayos de la Defensa

Agentes de la Policía Vial procedieron al cierre de las calles Carranza y Aldama para permitir que la Secretaría de la Defensa realice los ensayos correspondientes al desfile del 16 de septiembre.

Elementos operativos, así como la Banda de Guerra y Escolta arribaron a la Plaza del Ángel como parte de los preparativos para la participación que tendrán el próximo miercoles.

El ensayo se realizó en la avenida Carranza, entre las calles Aldama y Libertad y posteriormente se espera que un contingente ingrese a Palacio de Gobierno para los ensayos del Grito de Independencia.