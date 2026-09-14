En menos de dos minutos, policía respondió a reporte de hombre armado al norte: Salas

Un hombre perdió la vida luego de que un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) accionara su arma de cargo durante una intervención registrada al norte de Chihuahua en la colonia Los Olivos, informó el director de la corporación, Julio Salas.

El jefe policiaco explicó que todo comenzó con una llamada a los números de emergencia en la que se alertaba sobre detonaciones de arma de fuego. Debido al patrullaje implementado por la DSPM, los agentes lograron ubicar en menos de dos minutos a una persona que presuntamente había realizado el reporte, quien proporcionó información sobre la presencia de un hombre armado.

Al llegar al sitio señalado, el agente observó a tres personas y detectó que una de ellas portaba un arma de fuego con la que comenzó a apuntarle directamente. El policía emitió comandos verbales para que desistiera de avanzar y bajara el arma, pero el individuo hizo caso omiso y continuó aproximándose mientras mantenía la pistola dirigida hacia el elemento.

Ante el riesgo inminente, el agente utilizó su arma de cargo y realizó varias detonaciones, ocasionando que el hombre perdiera la vida. Julio Salas indicó que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes, se notificó a la Fiscalía General del Estado y se solicitó la presencia de los servicios de emergencia.

El director de la DSPM señaló que existe material videográfico de la intervención que ya se encuentra en poder de la corporación y que, según su apreciación, muestra claramente el peligro al que estuvo expuesto el policía. Añadió que la corporación colaborará con la autoridad investigadora para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.