PRI va por cobertura territorial en todas las secciones electorales del país: José Luis Villalobos

Con la meta de fortalecer la presencia territorial del PRI y consolidar una estructura activa en todo el país, el Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario (CNARP) del Comité Ejecutivo Nacional, diputado José Luis Villalobos, encabezó desde Ensenada, Baja California, la Jornada Nacional de Afiliación, realizada de manera simultánea en las 32 entidades del país.

La movilización forma parte de la estrategia impulsada por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para fortalecer y actualizar el padrón de militantes, ampliar la presencia territorial del partido y garantizar procesos de afiliación con certeza jurídica y en apego a los criterios establecidos por la autoridad electoral.

En Ensenada, Juanita Macías abrió las puertas de su casa para recibir la jornada, en un encuentro con militantes, simpatizantes y estructuras partidistas que participaron directamente en las labores de afiliación.

Durante la actividad estuvieron presentes el dirigente estatal del PRI, Álvaro Aldrete; la secretaria general, Linda Rosas; por parte del Comité Municipal, Federico Corona y Cynthia Martínez; así como la regidora Daniela Salgado, además de integrantes de la estructura territorial y militantes.

Villalobos explicó que el proceso de afiliación contempla el llenado de un formato único, la presentación de una credencial para votar vigente, correo electrónico y los datos requeridos. Posteriormente, el partido verifica que cada solicitud cumpla con los requisitos establecidos.

Señaló que la aplicación utilizada permite realizar el procedimiento sin necesidad de contar con un teléfono sofisticado ni conexión permanente a internet, ya que la información puede recabarse fuera de línea y enviarse posteriormente al disponer de una conexión.

“Esta herramienta nos da certeza jurídica y certidumbre de quiénes somos y cuántos somos, siempre apegados a lo que establece la autoridad electoral”, señaló.

Señaló que la meta nacional es superar las 3 mil nuevas afiliaciones por entidad y avanzar hacia una cobertura del 100 por ciento de las secciones electorales del país.

Ante la nueva integración de las secciones electorales determinada por el Instituto Nacional Electoral y de cara al proceso electoral que inició esta semana, Villalobos sostuvo que la prioridad será reforzar la organización territorial. Actualmente existen 74 mil 290 secciones electorales en el país y el objetivo es construir presencia priista en cada una de ellas.

En Baja California, indicó, se ha recuperado presencia de priistas en más de 400 secciones electorales y cobertura en más de 1,300 secciones, por lo que el siguiente paso será ampliar esa cobertura y recuperar militancia durante los próximos meses.

“Queremos tener presencia en todas las secciones electorales. La meta es recuperar los 10 mil militantes el próximo año y seguir creciendo con una estructura que esté verdaderamente en territorio”, afirmó.