Legítima actuación de municipal que repelió ataque, arroja investigación de Fiscalía

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado indicó que existen elementos que apuntan a que el policía municipal actuó de forma legítima al repeler una agresión de un civil armado.

Explicó que el policía habría intervenido al ver que el agresor intentaba acabar con la vida de otro civil y que posteriormente lo agredió a él.

“Fue una reacción muy acertada del elemento de Seguridad Pública Municipal toda vez que era una persona que quería inclusive agredir de manera directa a dicho elemento”.

Los hechos ocurrieron en la colonia Los Olivos cuando el agente municipal realizaba recorridos de vigilancia, en las calles Punta Barrendos y Sol de Arneb.

El sujeto que lo agredió perdió la vida en el lugar u adicionalmente se realizó al detención de dos personas más, así como el aseguramiento de un vehículo y un arma de fuego.