Hay quienes desean desaparecer a los sindicatos, asegura Gómez Urrutia

México necesita líderes sindicales que entiendan el panorama nacional, así como el global y la relevancia de la solidaridad internacional con el fin de unificar estrategias de lucha para defender intereses comunes, o de lo contrario está el riesgo latente de que quieran desaparecer a estos gremios, advirtió el dirigente nacional de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia.

En entrevista, detalló los resultados de la gira de trabajo de cuatro meses que realizó por naciones de América Latina y Europa “para posicionar a México en los debates globales sobre trabajo, democracia y justicia social”, e insistió en que en el nuevo contexto geopolítico, la solidaridad internacional obrera es vital.

“Es algo que debemos reflexionar quienes estamos al frente de sindicatos en el país: los derechos laborales ya no se definen únicamente en los congresos nacionales, sino también en foros internacionales, en redes sindicales y en espacios políticos globalizados.”

Para emprender ese periplo por Brasil, España, Inglaterra y Francia, pidió licencia por tiempo indefinido como diputado federal de Morena, “pero no fueron meses de descanso, sino de intenso trabajo estratégico, de diálogo internacional para construir alianzas laborales frente a los modelos que dañan a los trabajadores”.

Gómez Urrutia agregó que en cada país compartió los logros recientes, como son la recuperación salarial y la democracia sindical a partir de las reformas laborales progresistas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

América Latina debe actuar como bloque

El dirigente comentó que en Sao Paulo, Brasil, participó en la Reunión Regional de la IndustriALL Global Union, una de las federaciones sindicales industriales más importantes del mundo, donde se analizó la defensa del empleo industrial, el impacto de la automatización y se reafirmó la necesidad de que América Latina actúe como bloque para elevar los estándares laborales y evitar la competencia vía salarios bajos.

De la misma manera, sostuvo encuentros con integrantes del Sindicato Dos Metalúrgicos do ABC, una de las organizaciones más emblemáticas del continente, del que el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue secretario general. Se dialogó sobre la importancia del liderazgo sindical con visión política, capaz de trascender lo gremial, así como la defensa del empleo frente a las grandes corporaciones trasnacionales.

Ya en Europa, el primer punto fue España y ahí tuvo una reunión con funcionarios de alto nivel, entre ellos la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, con diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), así como con el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, con quien coincidió en que el sindicalismo del siglo XXI debe disputar espacios de poder político.

Con la central sindical más combativa de Francia, la Confédération Générale du Travail, “coincidimos en que el sindicalismo debe defender el Estado social”, mientras en Londres, Inglaterra, mantuvo encuentros con actores políticos, académicos y económicos, donde se reafirmó que el sindicalismo debe estar presente en esos espacios y debatió sobre los límites de los partidos progresistas cuando se alejan de la reivindicación obrera.

Gómez Urrutia recalcó que en esa gira de septiembre a diciembre del año pasado atendió invitaciones expresas de organismos gremiales y regresó “con mayor claridad y una visión más clara de hacia dónde debe ir la agenda laboral”.

En ese sentido, “formulo un llamado a mis compañeros líderes sindicales mexicanos para fortalecer las alianzas internacionales y de esa forma frenar esos afanes de desaparecer a los organismos gremiales”.

Hizo notar que grupos empresariales de Wall Street son los que impulsaron que los trabajadores decidan si pagan o no cuotas sindicales, como una forma de debilitar a las organizaciones.

Recordó que los mineros de Cananea lograron resistir una huelga de más de 18 años, entre otras cosas, por la solidaridad internacional.

El propio Sindicato Minero, dijo, superó los ataques y el intento de aniquilarlo que emprendieron los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, junto con Germán Larrea y otros de los empresarios más ricos del país, “con el respaldo de los United Steel Workers, de Estados Unidos y Canadá, y muchos otros sindicatos del mundo”.

Él mismo, agregó, vivió un exilio forzoso de 12 años, en medio de una gran solidaridad internacional que le permitió mantenerse en la conducción del Sindicato Minero y llevar a cabo un proceso judicial que lo absolvió “de cargos inventados” desde los entonces gobiernos panistas.