‘Harry Potter y la piedra filosofal’ vuelve al cine por su 25 aniversario: fechas, preventa y todo lo que debes saber

La película que dio inicio a la exitosa saga basada en los libros de J.K. Rowling regresará a la pantalla grande con funciones especiales y contenido inédito para celebrar sus 25 años.

Los fans del Harry Potter tendrán una nueva oportunidad de volver a Hogwarts. A 25 años de su estreno, Harry Potter y la piedra filosofal regresará a las salas de cine como parte de una celebración mundial organizada por Warner Bros.

En México, Cinépolis proyectará la cinta del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2026 (la preventa comenzó el 31 de julio).

Harry Potter y la piedra filosofal volverá al cine, ¿dónde verla?

De acuerdo con la distribuidora, las proyección de Harry Potter y la piedra filosofal por su 25 aniversario incluirá 15 minutos de material exclusivo, pensado para celebrar el legado de una de las sagas más exitosas en la historia del cine.

El contenido adicional tiene el objetivo de ofrecer una experiencia distinta tanto para quienes crecieron con Harry Potter como para las nuevas generaciones.

Harry Potter y la piedra filosofal. (Especial)

Harry Potter, 25 años de magia

Estrenada originalmente en noviembre de 2001, Harry Potter y la piedra filosofal, dirigida por Chris Columbus, llevó por primera vez al cine la novela homónima de J.K. Rowling, publicada en 1997.

La historia presentó al mundo a Harry Potter, un niño huérfano que descubre, al cumplir 11 años, que es un mago y ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Ahí conoce a Ron Weasley y Hermione Granger, amigos que marcarán el resto de la saga mientras enfrentan el regreso de Lord Voldemort.

El éxito fue inmediato. La película recaudó más de mil millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en la primera entrega de la franquicia en superar esa cifra y en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de los años 2000.

El elenco que marcó a toda una generación

La cinta fue protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes prácticamente eran desconocidos cuando fueron elegidos para interpretar a Harry, Hermione y Ron.

Harry Potter (Especial)

El reparto se completó con grandes figuras como Richard Harris (Albus Dumbledore), Alan Rickman (Severus Snape), Maggie Smith (Minerva McGonagall), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Tom Felton (Draco Malfoy), Richard Griffiths, Fiona Shaw y John Hurt, entre otros.

Además del aniversario cinematográfico, HBO prepara el estreno de la nueva serie basada en los libros de J.K. Rowling, cuya primera temporada adaptará precisamente Harry Potter y la piedra filosofal y tiene previsto debutar a finales de 2026.