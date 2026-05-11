Hallan túnel de huachicol conectado a poliducto de Pemex en NL y aseguran equipo y flota de vehículos de traslado

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que fue asegurado un túnel clandestino utilizado para el robo de combustible en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), que conectaba con un domicilio contiguo que fue hallado en Santa Catarina, Nuevo León. Además, se decomisó 205 mil litros de hidrocarburo, equipo especializado para su extracción y una flota de vehículos presuntamente utilizada para su traslado.

“Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron dicha excavación, tipo túnel, en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León”, informó Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta FGR en un video en redes sociales.

En el operativo participaron elementos de la FGR, Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales, tras labores de inteligencia y trabajo de campo.

De acuerdo con la versión oficial, los agentes del la AIC localizaron dicha excavación tipo túnel en las instalaciones de Pemex, el cual conectaba con un inmueble contiguo, ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García, en el citado municipio, el cual fue posteriormente cateado y se confirmó que el túnel conectaba dicho predio con el poliducto de 18 pulgadas de Pemex.

En el inmueble fueron localizados equipos utilizados para la extracción ilícita de hidrocarburo, entre ellos una conexión soldada al ducto, válvulas, herramientas especializadas y mangueras de alta presión. Las autoridades también detectaron que el predio presuntamente operaba como centro de almacenamiento de combustible, pues contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores, todos asegurados durante el operativo.

“De igual forma, el personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal, junto con las autoridades mencionadas, localizó un contenedor metálico marítimo en cuyo interior se encontraba oculto el acceso al túnel, con lo que quedó confirmada la conexión entre el inmueble cateado y las instalaciones de Pemex Santa Catarina.”, señaló el fiscal especial.

Además del aseguramiento del inmueble y del túnel, las autoridades aseguraron aproximadamente 205 mil 418 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, diversos costales de arena, herramienta para construcción, documentación diversa y un teléfono celular.