Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann escriben un nuevo capítulo juntos a seis años de su divorcio

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron al anunciar su reencuentro en la pantalla grande con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a sus seguidores al anunciar su reencuentro en la pantalla grande con la película Hasta el Fin del Mundo, que se estrenará el próximo 23 de julio en cines. El anuncio generó gran polémica y emoción, pues llega varios años después de su divorcio en 2020.

Aislinn y Mauricio se reencuentran en Hasta el Fin del Mundo

La noticia fue confirmada en redes sociales tanto por Aislinn Derbez como por Mauricio Ochmann , quienes compartieron su participación en el proyecto dirigido por Emiliano Castro Vizcarra. El anuncio tomó por sorpresa a los fans, ya que la pareja se había separado hace seis años, aunque siempre mantuvieron una relación cordial por el bienestar de su hija Kailani.

Aislinn acompañó la revelación con un mensaje emotivo y reflexivo: “Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, escribió la actriz, subrayando la carga emocional del proyecto y la evolución de los vínculos humanos más allá de etiquetas tradicionales.

La actriz también habló sobre la inspiración detrás de “Hasta el Fin del Mundo”, una película que explora la complejidad de los vínculos afectivos y la manera en que ciertas historias de amor permanecen presentes incluso cuando cambian con el tiempo.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochman tomados de la mano en Madrid (QUIÉN)

“Tal vez por eso Hasta el Fin del Mundo tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. Y hoy por fin la compartimos con ustedes” escribió.

El texto cerró con una frase que encendió aún más la conversación en redes: “Nos vemos en el cine (Y no, no es IA)”, lo que provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes interpretaron el mensaje como una confirmación de que la química entre ambos sigue intacta, ahora desde una nueva etapa profesional. a lo que Mauricio respondió: “Que bonito y especial ver materializado este proyecto juntos”.

Aislinn y Mauricio vuelven a trabajar juntos años después de su ruptura

El reencuentro cinematográfico revive la historia de una de las parejas más mediáticas del entretenimiento mexicano. Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzaron su relación en 2014 tras coincidir en el rodaje de A la mala, película que marcó el inicio de su romance. Dos años después, en 2016, se casaron y en 2018 dieron la bienvenida a su hija Kailani, convirtiéndose en una de las familias más queridas del medio.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Instagram/Mauricio Ochmann)

En 2020 anunciaron su separación, aclarando que la decisión se tomó en buenos términos y que su prioridad siempre sería la crianza compartida de su hija. Desde entonces, ambos han mantenido comunicación constante y una relación respetuosa, sin conflictos públicos, lo que les permitió construir un vínculo sólido como padres pese a la ruptura.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

La película Hasta el Fin del Mundo se estrenará oficialmente el 23 de julio de 2026, y ya se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del año, no solo por su trama, sino por el simbolismo de reunir nuevamente a Aislinn y Mauricio en la pantalla.

El anuncio sorprendió a los fans, quienes ven en este proyecto una oportunidad de revivir la química que alguna vez los convirtió en una de las parejas favoritas del público, ahora desde una perspectiva artística que promete emociones intensas y un nuevo capítulo en su historia compartida.