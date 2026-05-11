Asegura AEI en Parral, camioneta con reporte de robo en Guachochi

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, aseguraron una camioneta de la marca Saturn, línea VUE, modelo 2007, de color azul, que contaba con reporte de robo interpuesto en el municipio de Guachochi.

La unidad fue asegurada luego de que un particular la llevó a las instalaciones de esta Fiscalía en la ciudad de Parral, para solicitar su revisión, ya que la acababa de comprar y quería conocer su estatus legal.

Tras revisar el número de serie en el Sistema Silver, los agentes ministeriales conocieron que la camioneta contaba con reporte de robo interpuesto el 14 de abril de 2025 en el citado municipio, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y la posterior entrega a su propietario.

Asimismo, la persona que llevó el vehículo para revisión, fue canalizada a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, para que interpusiera su denuncia por el delito fraude en contra de quien se lo vendió.

Con estas acciones por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.