Ochoa inicia concentración con miras a su sexta Copa del Mundo

Ciudad de México. A falta de un anuncio oficial de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Ochoa ya se encuentra en México. El portero del AEL Limassol reportó ayer en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para iniciar su proceso con miras a una nueva Copa Mundial de la FIFA, que sería la sexta en su carrera profesional.

“Hoy comienza mi última concentración, pero esta vez la miro distinto. Estoy en casa, con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país, ahí estará mi alma primero”, escribió en su cuenta de X el internacional de 40 años, con una imagen en la que aparece posando con la camiseta tricolor.

Ochoa es el primer elemento que milita en el extranjero que se presenta a la concentración mundialista. Desde su debut con la selección mayor en 2005, bajo el mando de Ricardo Antonio La Volpe, el ex guardameta americanista registra 152 partidos como seleccionado, incluidos 11 en cinco citas mundialistas (Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022).

“He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre”, agregó en su publicación. “Y aun así, cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar”.

El veterano de la portería entrenará con el resto de jugadores convocados por Javier Aguirre en el CAR.