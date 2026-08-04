Hallan otro cuerpo semienterrado; ahora en vivienda de la colonia Ampliación Rosario

Un fuerte olor fétido que emanaba de una vivienda ubicada en la calle 56, entre Cayetano Justiniani y Tamborel, en la colonia Ampliación Rosario, movilizó a corporaciones de seguridad, que localizaron restos humanos semienterrados en el traspatio del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar tras el reporte de vecinos y, al ingresar al domicilio, encontraron restos humanos envueltos en una cobija de color amarillo, parcialmente sepultados en el patio.

La zona fue acordonada de inmediato para preservar la escena, mientras que posteriormente se hizo entrega del lugar a elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Peritos y agentes investigadores recabaron evidencias en el inmueble y realizaron el levantamiento de los restos humanos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo los estudios para determinar la identidad de la víctima, así como la causa y el tiempo aproximado de la muerte.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso.