Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en arroyo de la colonia Zootecnia

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este sábado en el interior de un arroyo ubicado a espaldas de los Talleres de Gobierno del Estado, en la colonia Zootecnia, al sur de la ciudad de la ciudad de Chihuahua.

El hallazgo se registró metros adelante del Hospital de Salud Mental, donde elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir el reporte. Luego de varios minutos de búsqueda, localizaron el cadáver entre la maleza y procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena.

De manera preliminar, autoridades informaron que el cuerpo presentaba la ausencia del pie izquierdo y de ambas manos; sin embargo, se presume que dichas extremidades fueron carcomidas por animales de la zona debido al prolongado tiempo que el cadáver permaneció en el lugar.

La víctima vestía únicamente una camiseta de color gris y, debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible establecer su identidad ni las causas de la muerte en el sitio.

Peritos de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Agencia Estatal de Investigación realizaron el procesamiento de la escena, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia de ley, con la que se buscará determinar la causa del fallecimiento e identificar a la víctima.