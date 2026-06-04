Hallan al norte de la ciudad a pareja ejecutada

En las inmediaciones de la colonia Granjas Familiares Sacramento en el Ejido Sacramento a la altura de kilómetro 24 de la carretera a Juárez fueron localizados los cuerpos sin vida de al parecer un hombre y una mujer con heridas de proyactil de arma de fuego en el área de la cabeza.

El hecho fue visto por parte de elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal luego de una llamada al número de emergencia que alertaba sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida.

El lugar fue acordonado por la autoridad para que agentes Ministeriales y Peritos de la Fiscalía así como la Fiscalía de la Mujer se hagan cargo de la escena y de la investigación.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas mismas que fueron trasladadas por SEMEFO al C7.