Hallan a mujer sin vida al interior de cuarto de hotel; presentaba huellas de violencia

La tarde de este martes, fue reportado el cuerpo sin vida de una mujer de 38 años de edad, identificada preliminarmente con el nombre de María Luisa.

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer ingresó ayer a una habitación del hotel Villa del Sol ubicado sobre la avenida Tecnológico cruce con Catalpa y este mediodía personal del hotel al ir a tocarle, dado que la habitación ya que ya se había vencido el tiempo y al no responder abrieron el cuarto y encontraron a la mujer sin vida con marcas de violencia en el cuello y sangrado en la boca por lo que llamaron a las autoridades.

Al conocido hotel de paso arribaron elementos de la SSPE quienes llegaron en primera instancia acordonando el perímetro haciéndose cargo del hecho elementos ministeriales de la Fiscalía de la mujer (FEM).

Este sería el homicidio número 22 registrado ante la policía, 17 hombres y cinco mujeres, según datos que ya tienen las autoridades de seguridad.