Hallan 10 narcocampamentos durante operativo por mineros desaparecidos en Sinaloa

La Secretaría de Marina, a través de la Cuarta Región Naval, deshabilitó 10 campamentos en el municipio Concordia, Sinaloa.

El hallazgo realizado por las autoridades lo realizaron durante los trabajos de búsqueda de 10 trabajadores de una mina canadiense desaparecidos el pasado 23 de enero.

“En el poblado Los Naranjos, del municipio de Concordia, se localizaron e inhabilitaron 10 campamentos pertenecientes a la delincuencia organizada”, informó la dependencia.

Además, en un segundo operativo en la zona El Verde del mismo municipio, el personal naval aseguró mil 600 cartuchos, 46 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, cuatro chalecos tácticos y un casco balístico.

Esta semana la fiscal general del estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó sobre el cateo a algunas propiedades, cuatro en Concordia y uno en Mazatlán.

La funcionaria aseguró que los operativos se han realizado a partir del inicio de una carpeta de investigación por la desaparición de los trabajadores el 23 de enero pasado.

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron diferentes objetos, los cuales se analizan para determinar si pertenecen a las 10 personas desaparecidas.

“Se encontraron pertenencias que pudieran pertenecer a los trabajadores de la mina y, derivado de los hallazgos que hemos obtenido, se han realizado cinco cateos, uno aquí en la ciudad de Mazatlán y cuatro en el municipio de Concordia, dos en zona serrana y dos en cabecera”, comentó.