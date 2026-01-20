Halcón 1 requiere de una pieza canadiense para volver a sobrevolar

El comisario Julio Salas detalló que actualmente el Halcón 1 -helicóptero- no ha sobrevolado en sus patrullajes debido a que le falta una pieza, la cual únicamente se consigue en Canadá.



El jefe de la policía capitalina expresó que no puede arriesgar a sus elementos que pilotean la nave. Por tal motivo respondió en conferencia de prensa que por ahora está detenido.

Mencionó que es una costosa pieza de casi un millón de pesos. Agregó que ya está en Estados Unidos, por lo que, una vez que llegue, se pondrá en reparación.

Salas González afirmó que el patrullaje aéreo sigue en la capital, con drones y con el apoyo de la SSPE.