Hacia una justicia sin barreras: TSJ y TEE realizan el Foro “Justicia Intercultural”

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en coordinación con el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, llevó a cabo el foro “Justicia Intercultural. Este espacio reunió a especialistas y público interesado con el objetivo de generar un diálogo abierto sobre la necesidad de fortalecer un sistema de justicia más incluyente, accesible y sensible a la diversidad cultural de la entidad.

Durante el desarrollo del foro participaron como ponentes la Lic. Rosy Sáenz, con el tema “Interculturalidad y políticas”; la Lic. Mariela Vázquez, quien abordó “Interculturalidad en el tema de justicia”; y Rosalinda Guadalajara, quien expuso sobre las “Dificultades que enfrentan las personas al acudir a una institución de justicia”. Sus intervenciones permitieron visibilizar los retos estructurales y sociales que enfrentan diversos grupos al acceder a la justicia, así como la importancia de construir mecanismos institucionales más empáticos y efectivos.

Marcela Herrera Sandoval, Magistrada Presidenta del PJE, compartió en su mensaje de apertura, que “La justicia intercultural no es solo un ideal, sino una necesidad estratégica para construir instituciones legítimas, accesibles y verdaderamente incluyentes. Este foro representa un punto de encuentro entre visiones, experiencias y realidades que históricamente han estado alejadas del sistema de justicia, y nos invita a replantear nuestro papel institucional: pasar de la norma a la empatía, y de la formalidad a la efectividad, para responder de manera más cercana a las personas.”

Añadió, “México es un país profundamente diverso, y esa diversidad debe reflejarse en la manera en que impartimos justicia. El reto es claro: construir mecanismos que, sin perder rigor jurídico, sean capaces de escuchar, entender y atender contextos plurales. Este espacio de diálogo, enriquecido por la participación de especialistas y la apertura de todas y todos, fortalece nuestro compromiso de avanzar hacia una justicia más humana, equitativa y consciente de las realidades que conforman nuestra sociedad.”

Por su parte el presidente del Tribunal Estatal Electoral, Hugo Molina reconoció en este ejercicio que la justicia intercultural no solo es un enfoque deseable, sino una necesidad estratégica para garantizar instituciones legítimas y cercanas a la ciudadanía; además de reconocer que la pluralidad cultural de Chihuahua implica avanzar hacia modelos de atención que comprendan contextos distintos, reduzcan brechas y fortalezcan la confianza en las instituciones.

Finalmente la comisionada Judith Ávila en representación del Órgano de Administración dijo; “hoy por hoy creemos que en el sistema de justicia ya tenemos una perspectiva incluyente de interculturalidad y nos damos cuenta que no, que todavía tenemos mucho que construir mucho que seguir trabajando para consolidar la justicia inclusiva, así como reconocer la pluralidad cultural de Chihuahua implica avanzar hacia modelos de atención que comprendan contextos distintos, reduzcan brechas y fortalezcan la confianza en las instituciones.

Con este tipo de iniciativas, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua y el Tribunal Estatal Electoral consolidaron su compromiso de impulsar una justicia más humana, equitativa y verdaderamente incluyente.